ضبط متهم بسرقة لاب توب من داخل سيارة بالشروق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية مكبرة وتم ضبط العديد من الخارجين على القانون، وذلك في إطار ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بسرقة «جهاز لاب توب– جهاز أى باد» من داخل إحدى السيارات حالة توقفها بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة" وبتصرفه فى المسروقات لدى عميليه "سيئى النية" (مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبإرشاده أمكن ضبط الأخيرين.

بمواجهتهما اعترفا بعلمهما بكون المسروقات من متحصلات واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.