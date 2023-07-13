رئيس إريتريا: الشعب السودانى ستكون له الكلمة الأخيرة لحل أزمته

قال الرئيس الإريتري "أسياسي أفورقي" اليوم الخميس من قلب القاهرة خلال مشاركته في قمة دول جوار السودان: "نعتبر القمة اليوم فرصة سانحة للسودانيين لإيجاد مخرج من هذا المستنقع".

وتابع: نرى في المبادرة مبادئ أساسية تحترم سيادة السودان ووجود مناخ ملائم للشعب السوداني حتى ينتقل لبر الأمان، معتبرًا أن الشعب السوداني ستكون له الكلمة الأخيرة لحل أزمته بدون تدخلات خارجية أو محلية.

وأضاف: مبادرة اليوم هي مبادرة طويلة ولكنها ستكون رحلة طويلة، لأن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب الكثير من الوقت، ولا بد من توفير موارد وأسس واضحة ذات مراجع عملية لحل الأزمة، وذلك دون تدخلات خارجية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر للحرب في السودان.

وانطلقت منذ قليل، قمة دول الجوار التي تستضيفها مدينة القاهرة، اليوم الخميس من أجل وقف إطلاق النار وإحلال السلام في السودان التي شهدت أعمال قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.