الفقي: "قناة القاهرة الإخبارية عمرك ما هتاخد منها خبر غير مظبوط"

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تغطية قناة القاهرة الإخبارية، للأحداث الجارية سواء محلية أو دولية فهي مصدر ثقة للمواطن العربي.

وقال “الفقي” خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة مع برنامج “مانشيت”، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية “cbc”، قناة القاهرة الإخبارية، كانت متميزة خلال الفترة الماضية فيما يخص تغطية أحداث ليبيا والسودان: “بتاخد منها الخبر المظبوط وعمرك ما هتاخد منها خبر غير مظبوط”»، رافضاً مقارنتها بأي قناة أخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن قناة القاهرة الإخبارية خرجت للنور بأيادي مصرية 100% ، فضلاً عن اعتمادها على الإمكانات والكوادر المصرية الخالصة منذ انطلاقها.

وتبث قناة القاهرة الإخبارية على تردد 11747V عمودي، وتستعين بالعديد من الكوادر الشبابية الجديدة وتطلق جيلا جديدا من الإعلاميين في مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة والحقيقة بحيادية، إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين منهم عادل حمودة واميمة تمام وجمال عنايت وغيرهم.



