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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غدًا يوم الحسم.. 4 فرق مهددة بالهبوط والمواجهات المباشرة تطيح بغزل المحلة

فربق غزل المحلة
فربق غزل المحلة

يتحدد غدًا الجمعة الفريقان الهابطان لدوري القسم الثاني عقب انتهاء المباريات الأربع التي ستقام في الثامنة والنصف مساء، حيث يلتقي حرس الحدود مع غزل المحلة وأسوان مع الداخلية والبنك الأهلي مع فيوتشر وبيراميدز مع طلائع الجيش.

صراع الهبوط  انحصر بين أربعة فرق هى طلائع الجيش ورصيده 36 نقطة  وأسوان وغزل المحلة ولكل منهما 33 نقطة والداخلية ورصيده 32 نقطة، ورغم أن البنك الأهلي يملك 36 نقطة مثل طلائع الجيش، لكنه ضمن البقاء حتى لو خسر البنك الأهلي أمام فيوتشر لأنه يتفوق في المواجهات المباشرة مع الفرق الأربعة الأخرى.

طلائع الجيش يكفيه الفوز أو التعادل مع بيراميدز للبقاء كما يبقى في حالة الهزيمة بشرط انتهاء مباراة أسوان والداخلية بفوز الداخلية أو التعادل.

ويحتاج أسوان للفوز على الداخلية والوصول للنقطة 36 وتعثر غزل المحلة أمام حرس الحدود سواء بالتعادل أو الهزيمة.

ويحتاج غزل المحلة للفوز على حرس الحدود والوصول للنقطة 36 وتعثر أسوان أمام الداخلية سواء بالتعادل أو الهزيمة.

أما الداخلية فأمامه فرصة واحدة للبقاء تتمثل في الفوز على أسوان والوصول للنقطة 35 وتعثر غزل المحلة أمام حرس الحدود سواء بالتعادل أو الهزيمة.

احتمالات اللجوء للمواجهات المباشرة تتمثل في أربع حالات الأولى إذا فاز أسوان وغزل المحلة وخسر البنك الأهلي وطلائع الجيش يهبط الداخلية وتتساوي فرق البنك الأهلي وطلائع الجيش وغزل المحلة وأسوان في رصيد 36 نقطة، وبعد الاحتكام للمواجهات المباشرة يهبط أسوان لحصوله على خمس نقاط فقط من الفوز على غزل المحلة في الدور الثاني والتعادل مع البنك الأهلي وطلائع الجيش في الدور الأول، والهزيمة أمام غزل المحلة في الدور الأول وأمام البنك الأهلي وطلائع الجيش في الدور الثاني ويبقى البنك الأهلي الذي جمع 12 نقطة وغزل المحلة  8 نقاط وطلائع الجيش 7 نقاط.

في حالة فوز أو تعادل البنك الأهلي وهزيمة طلائع الجيش وفوز غزل المحلة وأسوان يهبط الداخلية وتتساوى فريق غزل المحلة وطلائع الجيش وأسوان في رصيد 36 نقطة، وبعد العودة لنتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة يهبط أسوان لأنه جمع 4 نقاط مقابل 7 نقاط لطلائع الجيش وست نقاط لغزل المحلة.

في حالة فوز طلائع أو تعادل طلائع الجيش وهزيمة البنك الأهلي وفوز أسوان وغزل المحلة يهبط الداخلية وتتساوى فرق البنك الأهلي وغزل المحلة وأسوان في رصيد 36 نقطة وبالعودة لنتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة يهبط أسوان لأنه جمع 4 نقاط مقابل 6 نقاط للبنك الأهلي وخمس نقاط لغزل المحلة.

في حالة فوز أو تعادل البنك الأهلي وطلائع الجيش وفوز غزل المحلة وأسوان يهبط الداخلية ويتساوى غزل المحلة وأسوان في رصيد 36 نقطة، ويتم الاحتكام لفارق الأهداف بعد تعادلهما في المواجهتين المباشرتين بينهما بفوز غزل المحلة في الدور الأول 1- صفر وفوز أسوان في الدور الثاني 2-1 وسيكون  فارق الأهداف لصالح أسوان الذي سجل 29 هدفًا ودخل مرماه 41 هدفًا بينما سجل المحلة 25 هدفًا ودخل مرماه 45 هدفًا، أى أن أسوان يتفوق بفارق 8 أهداف.

الدوري المصري الممتاز غزل المحله أسوان البنك الأهلي طلائع الجيش

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