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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو الفقى: "المتحدة" تعمل على تنظيم مهرجان العلمين بكامل طاقتها

عمرو الفقي
عمرو الفقي

تحدث عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مهرجان العلمين الترفيهي، ودور الشركة في تنظيمه، مؤكدًا أن دور الإعلام دائمًا مساندة الاقتصاد الوطني، متابعًا: "كنا نتساءل لماذا الساحل الشمالي لا توجد به مدينة ولا يعمل 12 شهرًا؟".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي: "اليوم هذا الكلام بدأ يكون موجودًا على الأرض، ودورنا إحياء المكان، وهناك عدة أشياء نعمل عليها فيما يخص العاصمة الإدارية والتعاون مع وزارة السياحة"، مشيرًا إلى أن وجود أنشطة ترفيهية في مدينة العلمين الجديدة أمر في منتهى الأهمية.

وتابع "الشركة المتحدة ليست للإعلام فقط، هناك 40 شركة تعمل تحت مظلة المتحدة في مجال الإنتاج والإعلام والإعلان وتنظيم الحفلات وغيرها من المجالات"، لافتًا إلى أن تلك الشركات هدفها الاهتمام بثقافة المواطن.

واستكمل: "خلال الفترات الماضية كنا نحاول عمل تكامل بين هذه الشركات وعمل مشاريع كبيرة لخدمة الوطن، وإظهار مدينة العلمين الجديدة بهذا المظهر الرائع"، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة تعمل على تنظيم مهرجان العلمين بكامل طاقتها.

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