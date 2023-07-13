كواليس تدريب الأهلى الأخير قبل مواجهة الزمالك.. وتحذيرات الخطيب للاعبين

رفض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، خلال زيارته لمران الفريق الأول، مبدأ الاحتفال بحسم لقب الدوري لحين خوض مواجهة الزمالك.

وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ومارسيل كولر، المدير الفني، ثم تحدث مع اللاعبين لبضع دقائق ورفض بشدة فكرة الاحتفال بحسم لقب الدوري، وأكد أن مباراة الزمالك بطولة خاصة.

وشدد الخطيب على ضرورة التركيز في خوض اللقاء وتوقيع عقوبات مشددة في حالة الخسارة، لاسيما في ظل الظروف التي تحيط باللقاء والهجوم الذي يتعرض له النادي مؤخرًا.

وطالب رئيس الأهلي من مدير الكرة ضرورة التركيز مع اللاعبين على الابتعاد عن أي مناوشات أو استفزازات من قبل لاعبي المنافس، والحفاظ على الروح الرياضية سواء قبل أو عقب لقاء القمة.