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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنتين والغرامة لمتهم حاول ترويج الترامادول في التجمع الخامس

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالحبس سنتين مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة احراز  أقراص الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن  فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد  و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه

و كشف أمر الإحالة قيام المتهم "ع .ع"، بإحراز جوهر الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم ثالث مدينة نصر أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم واقفا بالطريق العام محرزا سلاح ابيض "كتر" وبضبطه قدم له المتهم علبة سجائر تحوي علي عدد 19 قرص يشبه كلا منهم جوهر الترامادول المخدر.

وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم في غير الأحوال المصرح بها قانونا والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس متهم سنتان مع الشغل الاتجار الترامادول معاون مباحث قسم ثالث مدينة نصر

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