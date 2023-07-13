"فيفا" يدعم الأهلى والزمالك بـ650 ألف دولار من أرباح مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم منح 209 ملايين دولار لـ440 ناديًا من 51 اتحادًا وطنيًا بسبب مشاركة لاعبيهم في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر مؤخرًا.

وقال فيفا إنه بعد النجاح الكبير لبطولة كأس العالم الأخيرة، سيستفيد إجمالي 440 ناديًا من 51 اتحادًا وطنيًا عضوًا من الاتحادات القارية الست من برنامج توزيع الأرباح على الأندية، بحيث سيتلقى كل منها حصة من العائدات مقابل مشاركة لاعبيها في النهائيات التي استضافتها قطر، وذلك في خطوة تؤكد على الأثر الإيجابي للبطولة على أندية كرة القدم، وكذلك على الدور الجوهري الذي تضطلع به الأندية في مسار تطوير اللاعبين وتسريحهم لخوض البطولة وتمثيل بلادهم.

ويُعتبر برنامج توزيع الأرباح على الأندية جزءًا من مذكرة تفاهم بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية، والذي تم تمديده حتى عام 2030 خلال انعقاد الجمعية العامة للرابطة في العاصمة المجرية بودابست في مارس 2023.

ومن بين الأندية الـ440 التي ستتلقى حصة من أرباح كأس العالم الأخيرة 78 ناديًا يلعب في دوريات الدرجة الثانية، و13 في دوريات الدرجة الثالثة، و5 في دوريات الدرجة الرابعة، ونادٍ واحد في دوري الدرجة الخامسة.

وبموجب هذا البرنامج، سيمنح "فيفا" 209 ملايين دولار أمريكي مقابل مشاركة 837 لاعب كرة قدم، بحيث يتم منح مبلغ 10950 دولارًا أمريكيًا للاعب الواحد عن كل يوم، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبها في البطولة، علمًا بأن إجمالي المبلغ المخصَّص لكل لاعب يُقسَم على النادي (أو الأندية) التي لعب لصالحها اللاعب خلال العامين السابقين للبطولة، وينص الإجراء المعمول به لدى الفيفا على توزيع المبالغ المستحقة عبر الاتحادات الأعضاء التي تنتمي إليها الأندية المعنية.

وسيحصل الأهلي والزمالك بموجب ذلك على 650 ألف دولار لمشاركة لاعبيهما في مونديال قطر.

وقال جاني إنفانتينو، رئيس فيفا، إن برنامج توزيع الأرباح على الأندية مثال صارخ لما تنطوي عليه بطولة كأس العالم من تأثير إيجابي على كرة القدم للأندية في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "لم تكن بطولة قطر 2022 بمثابة ذروة المسيرة الرياضية للعديد من اللاعبين فحسب، بل كانت أيضًا أنجح نسخة في تاريخ كأس العالم على الإطلاق، إذ ستساهم في تطوير كرة القدم في شتى أنحاء المعمورة. تضطلع كرة قدم الأندية بدور محوري في صناعة كرة القدم، وبرنامج فيفا لتوزيع الأرباح على الأندية هو بمثابة فرصة ممتازة لدعم الأندية".

فيما قال ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية: "في إطار اتفاقية بين رابطة الأندية الأوروبية والفيفا مقابل مشاركة 837 لاعبًا مشاركًا في كأس العالم قطر 2022، يسرّنا جدًا أن 440 ناديًا من أرجاء العالم ستستفيد من هذه المساهمة المالية الكبيرة عبر برنامج توزيع الأرباح، دون أن يقتصر ذلك على أعضاء الرابطة أو الأندية الأوروبية".

وأضاف الخليفي: "يمثّل هذا البرنامج إحدى دعائم مذكرة التفاهم بين رابطة الأندية الأوروبية والفيفا، والتي تم تجديدها مؤخرًا، تعمل الرابطة بلا كلل من أجل مصلحة كل الأندية، وهو ما يتجلى برفع قيمة المبلغ الذي سيتم توزيعه على الأندية لنسختي كأس العالم عامي 2026 و2030".

وأوضح: "بموجب مذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي، سيتم توزيع 355 مليون دولار أمريكي على الأندية عبر هذا البرنامج في نسختي عامي 2026 و2030 من كأس العالم".