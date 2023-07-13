الخط الساخن 125 وسبعة مراكز خدمة عملاء بمياه سوهاج تشارك بجائزة مصر للتميز الحكومي

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعميق ثقافة التميز المؤسسي لضمان تقديم خدمات متميزة فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

واكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة تشارك بجائزة مصر للتميز الحكومى والتى أطلقها وزارة التخطيط لترسيخ التنافس الفردى والمؤسسى والتحفيز على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين بأعلى معايير الجودة واضاف انه تم المشاركة فى الجائزة بعدد 7 مراكز خدمة عملاء وهى طما وطهطا والمراغة وجهينة وأخميم وساقلتة ودار السلام وكذلك الخط الساخن 125.

واوضح رئيس مياه سوهاج أن جائزة مصر للتميز الحكومى تاتى فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن كخطوط امامية للشركة وحلقة الوصل بين الشركة والمواطن ومقياس لتحديد مدى الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين وان الجائزة تضم 7 محاور تشمل الربط الاستراتيجي والقيادة والتركيز على المتعاملين والخدمات وقنوات تقديمها وتجربة المتعامل وتمكين الموارد البشرية والتكنولوجيا المتكاملة.

واكد المهندس محمد صلاح ان الشركة حريصة على تطبيق اشتراطات الجائزة مع الاستعداد الكامل لتوفير كافة المتطلبات للتطبيق هذا بالاضافة الى ان الجائزة تساهم فى القاء الضوء على النماذج الناجحة وتعزيز الابتكار والإبداع ونشر ثقافة التميز والجودة وبناء كوادر متميزة.

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان المشاركة المجتمعية نجحت فى توصيل 2667 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج خلال النصف الاول من العام الجارى وذلك من خلال 18 جمعية خيرية وأهلية.

واشار رئيس مياه سوهاج ان هناك عدد من الشروط يجب ان تنطبق على الحالات المستفيدية والتى منها لا يزيد قطر الوصلة عن واحد بوصة وعدم وجود أي نشاط غير منزلي بالعقار والا تزيد مساحة العقار عن 150 متر وبحد اقصى دور ارضى ودور علوى مع عدم قبول الحالات التي تمتلك اكثر من منزل واحد.

واوضح عبد السلام البكرى مدير ادارة المشاركة المجتمعية انه تم توصيل عدد 1925 وصلة مياه بمركز سوهاج و 141 وصلة مياه بمركز اخميم و 97 وصلة مياه بمركز المراغة و 100 وصلة مياه بمركز جهينة و 152 وصلة مياه بمركز طهطا هذا بالاضافة الى 60 وصلة بمركز المنشاة و 55 وصلة مياه بمركز دار السلام و 122 وصلة مياه بساقلتة و 15 وصلة بمركز طما.