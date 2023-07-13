ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الخط الساخن 125 وسبعة مراكز خدمة عملاء بمياه سوهاج تشارك بجائزة مصر للتميز الحكومي

مياة سوهاج
مياة سوهاج

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعميق ثقافة التميز المؤسسي لضمان تقديم خدمات متميزة فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

واكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة  تشارك بجائزة مصر للتميز الحكومى والتى أطلقها وزارة التخطيط لترسيخ التنافس الفردى والمؤسسى والتحفيز على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين بأعلى معايير الجودة واضاف انه تم المشاركة فى الجائزة بعدد 7 مراكز خدمة عملاء وهى طما وطهطا والمراغة وجهينة وأخميم وساقلتة ودار السلام وكذلك الخط الساخن 125.

واوضح رئيس مياه سوهاج أن جائزة مصر للتميز الحكومى تاتى فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن كخطوط امامية للشركة وحلقة الوصل بين الشركة والمواطن ومقياس لتحديد مدى الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين وان الجائزة تضم 7 محاور تشمل الربط الاستراتيجي والقيادة والتركيز على المتعاملين والخدمات وقنوات تقديمها وتجربة المتعامل وتمكين الموارد البشرية والتكنولوجيا المتكاملة.

واكد المهندس محمد صلاح ان الشركة حريصة على تطبيق اشتراطات الجائزة مع الاستعداد الكامل لتوفير كافة المتطلبات للتطبيق هذا بالاضافة الى ان الجائزة تساهم فى القاء الضوء على النماذج الناجحة وتعزيز الابتكار والإبداع ونشر ثقافة التميز والجودة وبناء كوادر متميزة.

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان المشاركة المجتمعية نجحت فى توصيل 2667 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج خلال النصف الاول من العام الجارى وذلك من خلال 18 جمعية خيرية وأهلية.

واشار رئيس مياه سوهاج ان هناك عدد من الشروط يجب ان تنطبق على الحالات المستفيدية والتى منها لا يزيد قطر الوصلة عن واحد بوصة وعدم وجود أي نشاط غير منزلي بالعقار والا تزيد مساحة العقار عن 150 متر وبحد اقصى دور ارضى ودور علوى مع عدم قبول الحالات التي تمتلك اكثر من منزل واحد.

واوضح عبد السلام البكرى مدير ادارة المشاركة المجتمعية انه تم توصيل عدد 1925 وصلة مياه بمركز سوهاج و 141 وصلة مياه بمركز اخميم و 97 وصلة مياه بمركز المراغة و 100 وصلة مياه بمركز جهينة و 152 وصلة مياه بمركز طهطا هذا بالاضافة الى 60 وصلة بمركز المنشاة و 55 وصلة مياه بمركز دار السلام و 122 وصلة مياه بساقلتة و 15 وصلة بمركز طما.

استجابة لشكاوى استراتيجي إدارة شركة اطلقها الاستعداد الكامل التحفيز التكنولوجي الحكومي الخدمات الخط الساخن

الأكثر قراءة

مصرع 5 وإصابة 7 إثر حادثى تصادم على طريق "مطروح- الإسكندرية" الساحلى

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق هائل فى فيلا محمد الفايد بالإسكندرية

أزمة فى وسط الأهلى قبل ساعات من مواجهة الزمالك فى القمة 126

"ملابس فاضحة ورقص يثير الغرائز".. تفاصيل محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمى

خطة طلاب الثانوية بعد امتحان اليوم.. "خروج ونوم وفُرجة على الماتشات"

حصاد 37 قافلة طبية مجانية فى محافظة دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى