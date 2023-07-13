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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلاسيكو القمة 126.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري 2023

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية لمتابعة القمة 126، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من المسابقة. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مصيرية وحاسمة أمام غريمه التقليدي الأهلي، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري في القمة 126، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: محمد صبحي.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.
  • خط وسط الملعب: سيد عبد الله - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد الرازق "شيكابالا".
  • في خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري.

حكم مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

ويُدير مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري، الحكم محمود البنا، ويساعده كلًا من محمود أبو الرجال وسامي هلهل، ومعهم محمود ناجي حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى أحمد الغندور حكم فيديو، وأحمد حسام مساعد حكم فيديو.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

- يتواجد فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، متفوقًا على فيوتشر صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط.

- بينما يتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، ليتوّج باللقب هذا الموسم، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 67 نقطة.

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