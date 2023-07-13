قبل ساعات من مباراة القمة.. كولر يحذر لاعبى الأهلى من رباعى الزمالك

شهد معسكر الفريق الأول بالنادي الأهلي العديد من الكواليس قبل ساعات من مواجهة الزمالك في القمة الـ126 على استاد القاهرة، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين بعد مشاهدة ملخص فني عن مواطن القوة والضعف للزمالك والوقوف على التشكيل الذي سيخوض به الفريق المباراة.

وكشف مصدر بالأهلي أن كولر أكد، خلال حديثه للاعبين، أن محاور قوة الزمالك تعتمد في الأساس على الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، بجانب محمود شيكابالا عند وجوده، وكذلك إبراهيما نداي، الذي تطور مستواه في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي كلف لاعبى خط الوسط خاصة مروان عطية وأليو ديانج ومحمد أفشة بضرورة غلق المساحات أمام قلبى الدفاع، مع وجود تكليفات خاصة لعلى معلول ومحمد هانى بعدم التقدم كثيرًا فيما ستكون هناك مهام محددة لأحمد القندوسى حال مشاركته أساسيًا وأمامه الثلاثي بيرسي تاووحسين الشحات ومحمود كهربا.

وأشار إلى أن كولر حذر اللاعبين من صحوة لاعبي الزمالك والانشغال بحسم اللقب قبل اللقاء، وضرورة التعامل مع المباراة على أنها نهائي الدوري، ولا بد من حصد النقاط الثلاثة والحفاظ على سلسلة الانتصارات وتحقيق رقم قياسي في الفوز باللقب دون هزيمة.