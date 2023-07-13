القمة 126.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري المصري 2023

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية لمتابعة القمة 126، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاصطدام بغريمه التقليدي الزمالك، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري المصري في القمة 126، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط وسط الملعب: أليو ديانج - محمد فخري - محمد مجدي "أفشة".

في خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا".

حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويُدير مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، الحكم محمود البنا، ويساعده كلًا من محمود أبو الرجال وسامي هلهل، ومعهم محمود ناجي حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى أحمد الغندور حكم فيديو، وأحمد حسام مساعد حكم فيديو.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

- يتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، ليتوّج باللقب هذا الموسم، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 67 نقطة.

- بينما يتواجد فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، متفوقًا على فيوتشر صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط.