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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكراه.. من هو القديس كارلوس مانويل سيسيليو رودريغيز سانتياجو؟

القديس كارلوس مانويل
القديس كارلوس مانويل سيسيليو رودريغيز سانتياجو.

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم، بذكرى رحيل القديس كارلوس مانويل سيسيليو رودريغيز سانتياجو.

 من هو القديس كارلوس مانويل سيسيليو رودريغيز سانتياجو؟

ولد كارلوس مانويل سيسيليو رودريغيز في 22 نوفمبر 1918 في كاجواس، بورتوريكو في منطقة البحر الكاريبي. 

والديه هم مانويل بودليو رودريغيز رودريغيز وهيرمينيا سانتياغو إستيراس ، وكلاهما من عائلات كاثوليكية كبيرة. 

نال سر العماد المقدس في 4 مايو 1919 بكنيسة تكريم اسم يسوع القريبه من منزله.

 أصبحت الأن الآن كاتدرائية المنطقة كان رودريغيز هو الثاني من بين خمسة إخوة وأخوات. تزوجت اثنتان من شقيقاته.

 أخري أصبحت راهبة كرملية ، وأخوه خوسيه أصبح راهباً بنديكتياً، وأول بورتوريكي أصبح رئيسًا لديره. في عام 1925، دمر حريق منزل العائلة وأعمالها، واضطروا للعيش في منزل جده لأمه.

 وفي نفس العام تم تسجيل رودريغيز للدراسة في المعهد الكاثوليكي لمريم العذراء، الملحق بكنيسة الرعية، بعد تخرجه من المدرسة الابتدائية الكاثوليكية، بدأ في الالتحاق بمدرسة غوتييه بينيتيز الثانوية، وبسبب ضعف صحته لم يتمكن من تحقيق هدفه لأن يصبح كاهناً. 

في تلك المرحلة، بدأ يصاب بالتهاب القولون التقرحي، بعد عامين في المدرسة الثانوية العامة المحلية، انتقل إلى أكاديمية سيدة المعونة الدائمة في سان خوان. 

لكن مشاكله الصحية دفعته إلى تركه الأكاديمية قبل التخرج عاد إلى منزل العائلة وواصل دراسته الثانوية قدر استطاعته أثناء عمله كاتبًا، وحصل أخيرًا على شهادته في مايو 1939.

 كان رودريغيز يعمل كاتباً في مدن مختلفة في المنطقة، وكان محباً حقيقياً لليتورجيا الكنسية، وتبع بحماس التجديد الليتورجي للكنيسة، والذي أقره لاحقًا المجمع الفاتيكاني الثاني؛ كرس نفسه للقراءات المتخصصة في هذا الموضوع، وكذلك نشر وترجم مقالات عن الليتورجيا والثقافة المسيحية التى كرس لها نفسه ساعات طويلة؛ لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، فمن أجل نشر المعرفة عن الليتورجيا، أنشأ مركزًا جامعيًا كاثوليكيًا في جامعة سان خوان في بورتوريكو، ونظم مجموعات مناقشة في مدن عبر الجزيرة بأكملها وعمل مع المنظمات الاجتماعية الكاثوليكية لنشر أفكاره.

كما قام بتدريس التعليم المسيحي لطلاب المدارس الثانوية الذين زودهم بمساعداتهم الدراسية من ماله الخاص، وكان من فرسان كولومبوس.

 في عام 1946، التحق رودريغيز بجامعة بورتوريكو في ريو بيدراس لمتابعة الدراسات العليا ، حيث كان شقيقه خوسيه وشقيقته هايدي عضوين في هيئة التدريس.

 وعندما زاد عدد تلاميذه انتقل إلى مركز الجامعة الكاثوليكية القريب وقام بتنظيم دائرة ليتورجية أخرى تسمي مجلد للثقافة المسيحية. ورغم مستواه الدراسي المتفوق وحبه للدراسة منعه المرض من إكمال سنته الثانية. 

ومع ذلك، كان قارئًا نهمًا، وبعد دراسة لمدة عام فقط، كان قادرًا على إتقان العزف على بيانو الكنيسة، روج رودريغيز بحماس لتجديد الليتورجيا الكاثوليكية بين الأساقفة ورجال الدين والناس العاديين. 

أعلن عن تكريسه الشديد للليتورجيا وعمل على إصلاح فقدان العادات الليتورجية التي تم التخلي عنها عبر الأجيال. 

دعا إلى المشاركة الفعالة للعلمانيين في الصلاة، واستخدام اللغة العامية في الصلوات، وأهم شي نادى بالاحتفال المناسب والملائم بعشية الفصح في مساء السبت، بعد قرون من الاحتفال بهذه الخدمة في صباح يوم السبت المقدس.

 وبتزايد اقتناعه بأن "الليتورجيا هي حياة الكنيسة"، نظّم "دائرة ليتورجيا" في كاغواس لتثقيف الشعب المسيحي بطقوسه، وأعرب عن قلقه بشكل خاص من الوقفة الاحتجاجية لعيد الفصح، قائلاً إنها فقدت طابعها القديم بصفتها الليلة البؤرية للإيمان المسيحي.

 واعتمد واقر البابا بيوس الثاني عشر الى الاحتفال بعشية عيد الفصح في منتصف ليلة السبت "صباح الأحد". 

في عام 1960 ترك وظيفته ليكرس نفسه بالكامل للمركز، وبذلك أصبح رسولًا حقيقيًا بين الشباب، لكن المثل اللامع عن حياته كمسيحي متحمس ورسول للكنيسة. 

كان يقترب من نهايته، في مارس 1963 خضع لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث لكنه ظل يعاني من شدة الآلام بضعة أشهر.

 توفى في 13 يوليو 1963 عن عمر يناهز 54 عام، في سان خوان دي بورتوريكو، مبتسمًا ومطمئنًا، بمساعدة شقيقه الذي رُسم مؤخرًا كاهنًا.

 كانت عملية تطويبه سريعة، فدخلت القضية في 26 يونيو 1992، وصدرت المرسوم الخاص بالفضائل بلقب المكرم في 30 مايو 1995، الموافقة على المعجزة التي حدثت بشفاعته في 20 ديسمبر 1999؛ تم تطويبه في ساحة القديس بطرس في روما في 29 أبريل 2001 من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني.  

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