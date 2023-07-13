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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطنين فى حادثى سير بطريق "قنا- سفاجا"

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب مواطنان، اليوم الخميس، في حادثي سير متفرقين بطريق "قنا- سفاجا" وقرية الأشراف الشرقية على الطريق الزراعي بقنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة شخص في حادث تصادم سيارتين على طريق "قنا- سفاجا"، وإصابة آخر في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعي بالقرب من قرية الأشراف الشرقية بقنا.

تم تحرير محضر بالواقعتين وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قنا سفاجا الطريق الزراعي قنا إسعاف اللواء مدير أمن قنا

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