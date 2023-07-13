إزالة 62 تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 أسفرت عن تنفيذ 62 قرار إزالة بنطاق 8 مراكز على مساحة 2849 متر مربع عبارة عن إزالة 16 تعد بمساحة 1662 م2 برشيد، و7 حالات تعدي بمساحة 425 م2 بدمنهور، و12 تعد بمساحة 270 م2 بكفر الدوار.

كما تمكنت الحملة من إزالة حالتي تعدي بمساحة 218 م 2 بشبراخيت، و7 تعديات بمساحة 140 م 2 بكوم حمادة، و8 تعديات بمساحة 72 م2 بأبو المطامير،و7 حالات تعدي بمساحة 32 م2 بإدكو،و3 حالات تعدي بمساحة 30 م2 بالدلنجات

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.