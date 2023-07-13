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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: قمة "جوارالسودان" تؤكد حرص مصر على حل الأزمة

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، استضافة مصر قمة دول جوار "السودان" التى ستنعقد اليوم بالقاهرة، في إطار دور مصر الداعم الدول الشقيقة ويعد ذلك بمثابة دعم كبير من مصر لإنهاء الأزمة السودانية وتداعياتها السلبية على الدول المجاورة للسودان.

وأكد حزب المؤتمر حرص مصر على اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
وثمن الحزب رؤية الدولة المصرية التى تتمثل فى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، والتأكيد على أن الأزمة فى السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين واحترام مصر لإرادة الشعب السودانى،وعدم التدخل فى شئون السودان الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمة السودان الراهنة، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار.
وأكد أن سياسة مصر الخارجية في  عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم على الدبلوماسية والحكمة البالغة في معالجة جميع القضايا، حيث أصبح لها دورها الإيجابي والمهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك تصريحات السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى التى أكد فيها أن مصر بلد مهم فى المنطقة العربية والإفريقية وفي منطقة البحر ولديها نفوذ دولى، يدعم دورها فى حل الأزمات المحيطة بها فى المنطقة.

وتستضيف مصر، اليوم، قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

الأزمة السودانية الربان عمر صميدة السفير الفرنسي بالقاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب المؤتمر دول جوار السودان

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