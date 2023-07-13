ضبط 40 ألف لتر سولار وبنزين قبل البيع بالسوق السوداء في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بإحكام الرقابة على الأسواق والمتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى إنتظام العمل بها مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار وكذلك المساهمة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، حملات تموينية مكثفة على محطات الوقود بأبو المطامير ، وذلك من أجل متابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

أسفرت تلك الحملة ععن ضبط 40 ألف لتر سولار وبنزين 92 قام أحد الاشخاص بتجميعهم بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حملة تموينية على المخابز البلدية

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مخبز بلدي مدعم قام بالتصرف في عدد 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعه وبيعها في السوق السوداء ،و ضبط مخبز بلدي مدعم قام بالتصرف في عدد 5 شيكارة دقيق بلدي مدعم وذلك لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضبط مخبز بلدي مدعم قام بالتصرف في عدد 3 شيكارة دقيق بلدي مدعم وذلك لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه

كما تم ضبط مخبز بلدي مدعم قام بأنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جرام عجز في الرغيف الواحد،و ضبط مخبز بلدي مدعم قام بأنتاج خبز ناقص وزن بمقدار 16 جرام عجز في الرغيف الواحد ،وضبط عدد 6 مخابز بلديه قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يترواح من 8 : 12 جرام عجز في الرغيف الواحد.