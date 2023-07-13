لافروف: وجود طائرات "F-16" فى أوكرانيا سيشكل تهديدًا نوويًا لموسكو

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن وجود طائرات F-16 في أوكرانيا سيشكل تهديدًا نوويًا لموسكو، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" يعتبر أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي: "هذه أولوية بالنسبة لنا، ونحن سنبدأ بتنفيذ ذلك خلال الأشهر المقبلة".

وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن أن الحكومة قد اتخذت قرارًا بإرسال حزمة عسكرية وأسلحة إلى أوكرانيا، تقدر قيمتها بنحو 700 مليون يورو، وتعادل تقريبًا 769.9 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع إن بعض المعدات التى ستسلمها تشمل قاذفتين لصواريخ باتريوت و40 مركبة قتال مشاة من طراز ماردير، مضيفة أن برلين سوف ترسل أيضًا 25 دبابة قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 1 إيه 5" وخمس مدرعات "برجيبانزير 2" من المخزونات الصناعية أو التجديد الصناعى.