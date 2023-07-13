حزب المؤتمر السودانى: قمة القاهرة فرصة مهمة لوقف إطلاق النار

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، اليوم الخميس، إن قمة القاهرة لدول جوار السودان يجب أن تعمل على توحيد مبادرات وقف إطلاق النار.

قمة القاهرة فرصة لوقف إطلاق النار

وقال رئيس الحزب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن قمة القاهرة فرصة مهمة للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وقال الدقير إن إجتماع رؤساء الدول المجاورة للسودان الذي ينعقد اليوم (الخميس)، في القاهرة دعوة من جمهورية مصر العربية لبحث الوضع في السودان اجتماع مهم كونه يجمع الدول الأكثر تأثرًا بالحرب التي تدور رحاها في السودان.

وتابع: نأمل أن يمضي الاجتماع في اتجاه تكامل جهود دول الجوار مع الجهود المبذولة من أطراف المجتمع الدولي والإقليمي الأخرى لإنهاء الحرب في بلادنا، وذلك بالتأكيد على رفض التدخلات الخارجية بأي أقوال أو أفعال تساهم في زيادة اشتعالها أو توسيع رقعتها، والعمل على توحيد المبادرات الحميدة الساعية لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار ومعالجة الكارثة الإنسانية، والمساهمة في تيسير انطلاق عملية سياسية شاملة- يمتلكها ويقودها السودانيون- تخاطب كل قضايا الأزمة الوطنية بما يفضي للوقف النهائي للحرب، بلا رجعة، ووضع البلاد على سكة التحول المدني الديمقراطي لبناء السودان الذي يسع جميع أهله ويسود فيه الاستقرار والحرية والسلام والعدالة والتنمية، ويحميه جيشٌ وطني مهني واحد.

واختتم: نشكر مصر على تنظيم الاجتماع، ونتمنى أن يخرج بنتائج تسهم إيجابًا في إطفاء نار الحرب في السودان وتجاوز تداعياتها.. كما نشكر كل دول الجوار التي استقبلت السودانيين الذين نزحوا إليها بعد الحرب، ونناشد القادة المجتمعين، اليوم، التوصل لاتفاق جماعي حول تبسيط وتسهيل إجراءات دخول من يجبرهم واقع الحرب على النزوح.

وتستضيف العاصمة "القاهرة"، اليوم الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان، وذلك من أجل مناقشة كيفية وقف القتال الدائر في السودان ومحاولة لإنهاء النزاع الحالي، لاسيما مع تداعياته السلبية على دول الجوار.

هذا وبدأت مساء أمس الأربعاء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة.