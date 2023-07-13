وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى 57357 ومدارس الجيزة اليوم

كشفت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، عن أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيزور اليوم طلاب مستشفى57357، للاطمئنان عليهم وعلى سير ومتابعة امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، وذلك بجانب تفقده عددًا من اللجان الامتحانية بمحافظة الجيزة، وذلك في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.

ومن المقرر أن يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر أن يتفقد الوزير عددًا من لجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات والاستماع إلى أي ملاحظات من الطلاب والملاحظين، وسيترأس الوزير غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات محافظة الجيزة.

وبدأ صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في ختام امتحانات الثانوية العامة.

كما بدأ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).