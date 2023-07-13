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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يشهد حفل توزيع 40 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حفل توزيع 40 جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، والمقدمة من حزب الشعب الجمهوري، وذلك بالمسرح الروماني، بحضور اللواء محمد أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، والعميد أحمد الألفي أمين التنظيم، و أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج،  وسط فرحة كبيرة من الأهالي.

حضر الحفل أيضًا كل من العميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد عويضة أمين عام حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، والنائب شعبان لطفي، والنائب نشأت فؤاد عباس، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة نانسي نعيم أعضاء مجلس النواب، واللواء ضياء أبوالعزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية، وأكرم العمدة أمين التنظيم بسوهاج، وعدد من قيادات الشعب الجمهوري، والقيادات التنفيذية، والشعبية، والأهالي من مختلف مراكز المحافظة.

- التأكيد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في التعاون لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعي

وتقدم محافظ سوهاج بالتهنئة للعرائس وذويهم من الحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في حفل اليوم، مؤكدًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب في التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات اللازمة والأساسية للمواطنين، خاصة للأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري بسوهاج خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لجميع التدخلات والمبادرات التي تهدف لخدمة المجتمع.

وسلم "الفقي" ومرافقوه الأجهزة  للفتيات المقبلات على الزواج، والتي تشمل "ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وخلاط، ومروحة ستاند، وطقم حلل، ولحاف فايبر، وسجادة"، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة .

ومن جانبهم عبر قيادات حزب الشعب الجمهوري عن شكرهم  للمحافظ على التعاون المثمر، والدعم الدائم لجميع أنشطة الحزب ومبادراته التي تهدف إلى خدمة المواطن السوهاجي، مؤكدين تطلعهم لمزيد من المبادرات، والخدمات لأهالي سوهاج.

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الاولى بالرعاية التعاون المثمر البرلمانية الخدمات اللازمة الدعم المؤسسي الشعب الجمهوري الفتيات المقبلات على الزواج القيادات التنفيذية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

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