ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل "الشاب بلال" بمنشية الصدر

حكم
حكم

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حكمها على المتهمين في واقعة مشاجرة منشية الصدر، والتي تسببت في مقتل الشاب بلال أسامة، وإصابة اثنين آخرين؛ بسبب خلافات مادية نشبت بين الطرفين.

واستدعت جهات التحقيق المتهم بقتل الشاب بلال، ويدعى محمد.م 28 سنة، وأنكر ما نسب إليه من استعراض القوة والعنف ضد المجني عليهم أسامة ا، محمد م، ندى ح، بقصد ترويعهم وتخويفهم والإضرار بممتلكاتهم وسلب مالهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر.

كما أنكر المتهم جناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه بلال أسامة عمدًا، وطعنه طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاح أبيض والتي أودت بحياته، وفقًا لما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، وحال تواجد المتهمين عبداللطيف.ا، ورضا.س، بمسرح الجريمة للشد من أزره لتنفيذ مخططه الإجرامي.

وقال المتهم بقتل الشاب بلال في اعترافاته: اللي حصل إن أنا أمي اشترت شقة في عمارة جانب الكنيسة، وأنا كنت مسافر في السعودية لإني أنا شغال سواق هناك، واشترت شقة من حوالي سبع سنين، وحصل مشكلة بينها وبين محمد، من شهرين بدأت تبني المساحة بتاعتها فحصل خلافات، عشان هو مش عايزها تبني ولما هي مسمعتش كلامه كسر الطوب والحاجة اللي لسة معمولة وأمي راحت القسم وعملتله محضر، وأخد محمد.س حكم بأربع شهور حبس.

جنايات القاهرة مشاجرة منشية الصدر الشاب بلال أسامة العباسية

الأكثر قراءة

مصرع سيدتين وفتاة بطلقات نارية طائشة فى حفل عرس بسوهاج

تداول امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب شعبة أدبى عبر السوشيال ميديا

تداول امتحان الأحياء لطلاب علمى علوم عبر السوشيال ميديا

"بيت الروبى" يواصل الصدارة بإيرادات تخطت 90 مليون جنيه

لزيادة إنتاج البترول الخام.. شركة صينية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

الرئيس المعيَّن لـ"COP28" يدعو إلى زيادة التمويل المخصص للمناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى