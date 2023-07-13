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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سيدتين وفتاة بطلقات نارية طائشة فى حفل عرس بسوهاج

طلقات نارية
طلقات نارية

استقبل مستشفى المراغة المركزي جثامين لسيدتين وفتاة، تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، عقب إصابتهن بطلقات نارية متفرقة بالجسم بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج. 

وتبين أن سبب الإصابة قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته أثناء الاحتفال بحفل عرس.

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطارًا من مستشفى المراغة المركزي يفيد بوصول سيدتين وفتاة هامدة على إثر تعرضهن لطلقات نارية بالجسم، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى أولاد إسماعيل بالمراغة المركزي، وتم التحفظ عليهن تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء تواجد أحد الأشخاص بحفل عرس بناحية قرية بنى هلال وبحوزته سلاح ناري، خرجت منه عدة طلقات استقرت في جسد السيدات الثلاث، الأمر الذى أدى إلى إصابتهن ووفاتهن.

وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة وانتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المراغة المركزى ربتا منزل فتاة أعيرة نارية سلاح نارى

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