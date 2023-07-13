الدواء تنظم لقاء تعريفيًا بالقواعد الإرشادية المحدثة الخاصة بالإدارة العامة للتسجيل

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن أنه تم عقد لقاء تعريفي مع السادة ممثلي شركات المستحضرات الصيدلية الأصيلة لشرح التحديثات الخاصة بالإصدار الثالث للقواعد الإرشادية الخاصة بإدارة المتغيرات للمستحضرات البشرية، بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والإصدار الثالث للدليل التنظيمي الخاص بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢، الخاص بإجراءات إعادة التسجيل.

تم خلال الاجتماع توضيح أحدث قرارات اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية مع شرح كيفية تطبيقها، كما تمت أيضًا مناقشة أحدث المستجدات الخاصة بسرعة السير في إجراءات إعادة تسجيل المستحضرات البشرية، والإصدار الثالث للقواعد الإرشادية الخاصة بالمتغيرات للمستحضرات البشرية، كما تم الإعلان عن استحداث قواعد التقييم الخاصة بالمتغيرات للمستحضرات البشرية الأصيلة في ضوء المرجعيات الدولية الرقابية في هذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على مواكبة التحديثات الخاصة بالقواعد الإرشادية العالمية، وتقديم الدعم اللازم للشركات لتنظيم وتيسير وضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتقييم الدراسات المطلوبة لتوافر دواء آمن وفعال وذي جودة بسوق الدواء المصرية.

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