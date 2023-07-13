ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القصة الكاملة لمقتل أفريقى فى مشاجرة بالبساتين

جثة
جثة

شهدت منطقة البساتين واقعه مأساوية عندما لقي مواطن أفريقي مصرعه طعنا علي يد سائق.

 

تلقي البلاغ

كانت  تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة من شارع نور الدين بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن سقوط قتيل.

 

مناقشة شهود العيان

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

 

القبض علي المتهم

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل صاحب مقهى أفريقى طعنا بسكين فى صدره فى مشاجرة بينهما بمنطقة البساتين .

 

تحريات المباحث

ودلت التحريات فى الواقعة أن المتهم يعمل سائق توك توك وفى يوم الواقعة كان يسير بمركبته أمام المقهى واصطدم بترابيزة تستخدم فى أحراق الفحم مما تسبب فى نشوب مشادة كلامية مع صاحب المقهى الذى يحمل جنسية احدى الدول الإفريقية.

 

وأضافت التحريات أن المشادة تطورت لمشاجرة قام على اثرها المتهم باخراج سكين وطعن المجنى عليه فى صدره بسكين ولاذا بالفرار وباعداد الأكمنة اللازمة وتم القبض عليه .

 


عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

* شروط التشديد:  
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

* ارتكاب جناية القتل العمد:  
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

ارتكاب ارتباط اسفر اجراءات أجر أجهزة الأمنية أجهزة الأمن بالقاهرة أحد الشوارع أسف

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية 2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-7-2023

رئيس الوزراء الصينى يؤكد دعمه لقطاع التكنولوجيا

الهجرة الدولية: نزوح 3 ملايين شخص جراء اشتباكات السودان

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 13-7-2023

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الأحياء والفلسفة والجبر والهندسة الفراغية.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى