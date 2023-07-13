القصة الكاملة لمقتل أفريقى فى مشاجرة بالبساتين

شهدت منطقة البساتين واقعه مأساوية عندما لقي مواطن أفريقي مصرعه طعنا علي يد سائق.

تلقي البلاغ

كانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة من شارع نور الدين بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن سقوط قتيل.

مناقشة شهود العيان

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

القبض علي المتهم

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل صاحب مقهى أفريقى طعنا بسكين فى صدره فى مشاجرة بينهما بمنطقة البساتين .

تحريات المباحث

ودلت التحريات فى الواقعة أن المتهم يعمل سائق توك توك وفى يوم الواقعة كان يسير بمركبته أمام المقهى واصطدم بترابيزة تستخدم فى أحراق الفحم مما تسبب فى نشوب مشادة كلامية مع صاحب المقهى الذى يحمل جنسية احدى الدول الإفريقية.

وأضافت التحريات أن المشادة تطورت لمشاجرة قام على اثرها المتهم باخراج سكين وطعن المجنى عليه فى صدره بسكين ولاذا بالفرار وباعداد الأكمنة اللازمة وتم القبض عليه .



عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.



وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.



* شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.



* ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.