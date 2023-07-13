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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب منشور على "فيسبوك".. القبض على المتهمين بسرقة اللوحات الاسترشادية بالإسكندرية

متهم
متهم

كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا قيام 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بسرقة علامات استرشادية من الطريق العام بالإسكندرية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية وكذا مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة. 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (أحد الأشخاص "تم ضبطه")، وتم بإرشاده ضبط العديد من القطع الحديدية واللوحات الإرشادية السابق لهم سرقتها بمخزن ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إجراءات القانونية أجر اجتماعى أحد الأشخاص استر اشخ استرشادية

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