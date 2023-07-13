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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: الاقتصاد البريطانى ينمو بصعوبة بسبب الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة

الاقتصاد البريطاني
الاقتصاد البريطاني

كشفت شبكة رويترز الأمريكية، أن الاقتصاد البريطاني أظهر بعض علامات الإجهاد وينمو بصعوبة من جراء الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة، وأن الشركات تكافح مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وسوق العمل آخذ في التباطؤ.

 

وقالت الشبكة في تقريرها انه من المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا رفع تكاليف الاقتراض حيث يحاول خفض معدل التضخم الذي بلغ 8.7٪ في مايو وكان الأعلى بين الاقتصادات الكبيرة والغنية في العالم.

 

لكن بنك إنجلترا يدرك أيضًا أن التأثير الاقتصادي لحملة رفع أسعار الفائدة التي استمرت 18 شهرًا لم يتم الشعور بها بالكامل بعد.

 

وكشف التقرير عن ملخص للمقاييس الرئيسية للاقتصاد التي سيراقبها بنك إنجلترا قبل إعلانه التالي عن أسعار الفائدة في 3 أغسطس، حيث استقر تضخم أسعار المستهلك البريطاني عند 8.7٪ على أساس سنوي في مايو ، منخفضًا من ذروة بلغت 11.1٪ في أكتوبر الماضي ، ولكنه أعلى معدل بين مجموعة الاقتصادات المتقدمة السبعة.

 

الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لبنك إنجلترا ، أن مقياسين لنمو الأسعار الأساسي - التضخم الأساسي ، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ، وزيادات الأسعار في قطاع الخدمات - حقق كلاهما أعلى معدلات لهما منذ عام 1992.

 

سوق الإسكان

قالت الشبكة أنه حتى الآن كان التأثير الأكثر وضوحًا للزيادة في معدل الفائدة المصرفية لبنك إنجلترا من 0.1٪ في ديسمبر 2021 إلى 5.0٪ حاليًا في سوق الإسكان.

 

وانخفضت أسعار المساكن وفقًا لمقرضي الرهن العقاري بأكبر قدر لها من حيث الشروط السنوية منذ أكثر من عقد مع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية بسرعة وسط توقعات بزيادات أخرى في تكاليف الاقتراض.

 

ويعرف بنك إنجلترا أن الكثير من تأثير رفع أسعار الفائدة لم يتم الشعور به بعد لأن معظم الرهون العقارية في بريطانيا هي صفقات ذات معدل ثابت تحمي مالكي المنازل من التقلبات في تكاليف الاقتراض ولكنها ستظهر للتجديد بمعدلات أعلى.

 

ومن بين ما يقرب من 7 ملايين قرض عقاري بسعر ثابت ، والتي تمثل 80٪ من صفقات قروض المنازل السكنية ، ينتهي حوالي 800 ألف صفقة في النصف الثاني من عام 2023 و 1.6 مليون صفقة أخرى تنتهي في عام 2024.

أسعار الفائدة اقتصاد البريطاني الاقتصادات المتقدمة الاقتصاد البريطاني التأثير الاقتصادي الامريكية

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