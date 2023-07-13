ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح أبواب اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة فى ختام الماراثون

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

في ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، تفتح اللجان الامتحانية والبالغ عددها 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، أبوابها لاستقبال توافد طلاب الثانوية في الثامنة والربع من صباح اليوم الخميس، لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الإجراءات الاحترازية والتفتيشية بين الطلاب من خلال استخدام العصا الإلكترونية.

 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الخميس، الامتحان في مادة الأحياء والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

 

وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء- الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

 

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.


ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، امتحانات العام الدراسي الحالي 2022/2023.

امتحانات العام الدراسي امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوية العامة 2023 بمدارس العلوم والتكنولوجيا

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 13-7-2023

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 13-7-2023 فى مصر

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13-7-2023

لأصحاب الرواتب الشهرية.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

موعد نتيجة قبول الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023 وآخر موعد للتقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى