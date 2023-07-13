فتح أبواب اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة فى ختام الماراثون

في ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، تفتح اللجان الامتحانية والبالغ عددها 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، أبوابها لاستقبال توافد طلاب الثانوية في الثامنة والربع من صباح اليوم الخميس، لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الإجراءات الاحترازية والتفتيشية بين الطلاب من خلال استخدام العصا الإلكترونية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الخميس، الامتحان في مادة الأحياء والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء- الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.



ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، امتحانات العام الدراسي الحالي 2022/2023.