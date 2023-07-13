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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع مظاريف أسئلة الأحياء والفلسفة والجبر على لجان امتحانات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

كشفت مصادر مطلعة، عن وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة لامتحان الأحياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم)، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة (الرياضية)، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة، لافتة إلى أنه سيتم البدء في توزيع مظاريف أسئلة الامتحانات المشمعة بالشمع الأحمر، بداية من الساعة السابعة صباح اليوم الخميس، على لجان سير الامتحانات.

وأوضحت المصادر، أن هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات، مؤمنة من قبل قوات وزارة الداخلية، وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الأحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.

وقالت المصادر، إن الوزارة حددت ساعة الصفر لفتح مظاريف الأسئلة في الساعة 8:50 من صباح اليوم الامتحاني، لتتم عملية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان الامتحانية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان الامتحانية في الساعة التاسعة صباح اليوم.

ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، الامتحانات، بأداء طلاب الشعبة العلمية علوم، امتحان مادة الأحياء، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء- الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات، اليوم.

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