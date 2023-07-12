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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد حجاج: أخشى أن تكون قضية السودان على هوامش أولويات المجتمع الدولي

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال أحمد حجاج، الأمين المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن هناك علاقات طيبة تربط السودان بمصر عبر مر التاريخ، ولهذا حرصت مصر على استضافة قمة دول الجوار للسودان لمناقشة الأزمة السوداني، ولمحاولة الوصول لحلول سلمية لهذه الحرب.

مستقبل النازحين من السودان

وأكد السفير أحمد حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه من المتوقع مناقشة مستقبل الوافدين والنازحين من السودان جراء الحرب، حيث جاء إلى مصر مئات اللآف من السوادنين هرباً من شدة الأحداث بالوطن.

الأزمة السودانية

وأضاف في حديثه، أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية يعلمون جيداً الدور المصري تجاه الأزمة السودانية، حيث تم تقديم الكثير من الاستغاثات المصرية للسودان  منذ بداية الأزمة.

وأشار إلى أن إطالة الأزمة سيكون له تداعيات خطيرة على الداخل السوداني ودول الجوار، ولا يوجد مؤشرات قوية تشير إلى احتمالية تدخل خارجي في السودان، معبراً: "أخشي أن يكون المجتمع الدولي واضع قضية السودان على هوامش القضايا".  

أحمد حجاج الأمين المساعد الأسبق للوحدة الإفريقية الأزمة السودانية التاسعة الاولى

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