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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية القنصلية الفرنسية بالعيد القومى (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، حفل استقبال القنصلية الفرنسية بمناسبة العيد القومي الفرنسى، بحضور محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة.

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وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى الثورة الفرنسية التى أرست مبادئ الإخاء والحرية والمساواة. 

وأشاد “الشريف” بالعلاقات القوية التى تربط بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، وخاصة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على تنمية هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.

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من جانبه، ثمن محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية مدى التعاون بين مصر وفرنسا من خلال تبادل الزيارات و اتفاقيات التعاون و المشروعات مثل مشروع ترام الرمل ومشروع تدوير البلاستيك. 

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