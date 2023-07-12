محمود حميدة يتعاقد على تصوير فيلم وثائقى عن واحة سيوة

تعاقد الفنان محمود حميدة على تصوير فيلم وثائقي عن واحة سيوة، بعد سنوات من عشقه لهذه المنطقة السياحية الخلابة.

اعتاد محمود حميده منذ أكثر من عشرين عامًا من حياته على زيارة واحة سيوة بشكل دوري، والاستمتاع بمناظرها الطبيعية، والاستجمام والاستفادة بفوائدها العلاجية خاصة "حمام الرمال".

وقرر محمود حميدة تقديم فيلم وثائقي يبرز علاقته بهذه المنطقة الشهيرة، كما أن هذا المشروع الوثائقي يعد دعمًا سياحيًا واقتصاديًا لهذه المنطقة، ويعد المشروع حاليًا في مرحلة التطوير والتحضير.

ومن المقرر أن يبدأ محمود حميدة تصوير فيلمه الوثائقي قريبًا، كما سيقوم أيضًا بتسجيل سلسلة من الفيديوهات عن صناعة السينما لعرضها على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة المقبلة.