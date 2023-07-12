"ديانج" أساسيًا.. "كولر" يعلن قائمة الأهلى فى مواجهة الزمالك غدًا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة الزمالك ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقود المالي أليو ديانج، قائمة الأهلي في وسط الملعب، بعد دفع النادي الأهلي الغرامة المقررة على اللاعب لصالح وكيل أعماله السابق، وفي انتظار خطاب التأكيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشملت قائمة الأهلي في مواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، القندوسي، أفشة، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد كوكا، محمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا.

وحسم الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 للدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بالترتيب برصيد 59 نقطة.