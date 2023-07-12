ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إنتر يعلن ضم أوريل بيسيك من آرهوس الدنماركي

يان بيسيك
يان بيسيك

أعلن إنتر الإيطالي التعاقد مع الألماني يان أوريل بيسيك، لاعب فريق آرهوس جمناستيك الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع بيسيك بعقد ممتد لخمس سنوات مقبلة.

وشارك اللاعب في 35 مباراة بقميص فريق أرهوس وسجل 5 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.

ويجيد يان أوريل بيسيك، صاحب الـ22 عامًا، اللعب في مركز قلب الدفاع.
ولعب بيسيك 152 مباراة بقمصان الفرق المختلفة التي مثلها، وسجل 15 هدفًا وصنع 3 لزملائه.

وبدأ اللاعب مسيرته ضمن صفوف شباب نادي كولن وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل التصعيد للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، وخاض العديد من الإعارات قبل أن يعود للنادي ويعيره لنادي جيماريش البرتغالي ثم انتقل لنادي أراهوس في صيف 2021 على سبيل الإعارة لمدة عام وبعد انتهاء الإعارة أكمل انتقاله بشكل كامل.

يان أوريل بيسيك آرهوس جمناستيك الدن إنتر الانتقالات الصيفية الدورى الايطالى

الأكثر قراءة

بعد حمدى فتحى.. أهلاوى جديد ينضم للوكرة القطرى

بدء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان فى القاهرة (صور)

تعطل "سيارة باتمان" يُثير جدلًا بين أهالى السويس (صور)

مسعف وسائق يساعدان سيدة على وضع مولودها خلال نقلها للمستشفى ببنى سويف

طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات بالأحياء والجبر والفلسفة.. غدًا

رسميا.. وفد وزارة العدل يتسلم مقر مجمع محاكم ونيابات فايد بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى