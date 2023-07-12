رسميًا.. إنتر يعلن ضم أوريل بيسيك من آرهوس الدنماركي

أعلن إنتر الإيطالي التعاقد مع الألماني يان أوريل بيسيك، لاعب فريق آرهوس جمناستيك الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع بيسيك بعقد ممتد لخمس سنوات مقبلة.

وشارك اللاعب في 35 مباراة بقميص فريق أرهوس وسجل 5 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.

ويجيد يان أوريل بيسيك، صاحب الـ22 عامًا، اللعب في مركز قلب الدفاع.

ولعب بيسيك 152 مباراة بقمصان الفرق المختلفة التي مثلها، وسجل 15 هدفًا وصنع 3 لزملائه.

وبدأ اللاعب مسيرته ضمن صفوف شباب نادي كولن وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل التصعيد للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، وخاض العديد من الإعارات قبل أن يعود للنادي ويعيره لنادي جيماريش البرتغالي ثم انتقل لنادي أراهوس في صيف 2021 على سبيل الإعارة لمدة عام وبعد انتهاء الإعارة أكمل انتقاله بشكل كامل.