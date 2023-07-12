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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسيم السيسى: "أبيدوس" كانت قِبلة الحجيج عند المصرى القديم

الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن منطقة أبيدوس تقع في جنوب محافظة سوهاج، واسمها بالمصري القديم "أبيجو"، ولكن اليونان أطلقوا عليها اسم أبيدوس، وكانت عاصمة مصر قبل الأسرات.

 حضارة أبيدوس 

وأكد الدكتور وسيم السيسي، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الناس كانت تحج قديمًا في أبيدوس من جميع أنحاء العالم، وكان مخصصًا فرع من النيل للذهاب إلى أبيدوس مباشرة، معبرًا: "لما كان حد يموت يدفن في أبيدوس، وكانت مساحتها كبيرة قديمًا".

قِبلة الحجيج

وتابع: "الحج كلمة مصرية قديمة، تعني النور أو الضياء، وكلمة الحجاز تعني المتجه إلى النور والضياء، وكانت كعبة المصري القديم متمثلة في "أوزيريس" في أبيدوس، لذا كان هذا المكان قِبلة الحجيج في العالم بأكمله".

واستطرد: "يوجد معبدان كبيران جدًا في أبيدوس وهما سيتي الأول، والثاني معبد رمسيس الثاني، لذا هذه المنطقة تاريخية حضارية مصرية".

وسيم السيسي أبيدوس أوزوريس اخر النهار النهار

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