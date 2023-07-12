البابا تواضروس يكرم الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

كرم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدد من الطلاب المتفوقين والحاصلين على الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية بالإسكندرية، حيث تم اختيار الطلاب الحاصلين على نسبة 98.8 % حتى الحاصلين على مجموع بنسبة 100 %.

ووصل مساء اليوم الأربعاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

حيث استأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بالتزامن مع عيد الرسل اليوم.

وألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وكان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الماضي عن توقف العظة طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.