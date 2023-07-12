ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يكرم الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

كرم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدد من الطلاب المتفوقين والحاصلين على الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية بالإسكندرية، حيث تم اختيار الطلاب الحاصلين على نسبة 98.8 % حتى الحاصلين على مجموع بنسبة 100 %.

ووصل مساء اليوم الأربعاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

حيث استأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بالتزامن مع عيد الرسل اليوم.

وألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وكان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الماضي عن توقف العظة طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.

الإسكندرية البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثان البا البابا تواضروس ا الإعدادية البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

الأكثر قراءة

بعد حمدى فتحى.. أهلاوى جديد ينضم للوكرة القطرى

بدء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان فى القاهرة (صور)

مسعف وسائق يساعدان سيدة على وضع مولودها خلال نقلها للمستشفى ببنى سويف

تعطل "سيارة باتمان" يُثير جدلًا بين أهالى السويس (صور)

رسميا.. وفد وزارة العدل يتسلم مقر مجمع محاكم ونيابات فايد بالإسماعيلية

طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات بالأحياء والجبر والفلسفة.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى