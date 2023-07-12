إحالة خادمة للجنح بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة بالنزهة

أمرت نيابة النزهة، اليوم الأربعاء، بإحالة " سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لمحكمة الجنح ، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخل مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "المغافلة".

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة، من سيدة تتهم خادمتها بسرقة مصوغاتها الذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخل محل سكنها وذلك بأسلوب المغافلة، وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد مكان المتهمة وضبطها، وبسؤالها أقرت بارتكاب واقعة السرقة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.