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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة خادمة للجنح بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة بالنزهة

حبس
حبس

أمرت  نيابة النزهة، اليوم الأربعاء، بإحالة  " سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لمحكمة الجنح ، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخل مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "المغافلة".

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة، من سيدة تتهم خادمتها بسرقة مصوغاتها الذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخل محل سكنها وذلك بأسلوب المغافلة، وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد مكان المتهمة وضبطها، وبسؤالها أقرت بارتكاب واقعة السرقة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

اسلوب المغافلة التحقيق السرقة المتعلقات الشخصية المغافلة النزهة

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