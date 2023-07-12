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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعطل "سيارة باتمان" يُثير جدلًا بين أهالى السويس (صور)

سيارة باتمان في السويس
سيارة باتمان في السويس

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السويس، صورًا لسيارة شبيهة لسيارة بطل أفلام هوليوود الخيالية باتمان، تتجول بشوارع المدينة.

وتعددت الصور التي تظهر خلالها السيارة بشارع الجيش، ومرات أخرى بمنطقة تقاطع شارع 23 يوليو مع شارع الجلاء متجهة لمنطقة بورتوفيق.

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وتنوعت التعليقات على صور السيارة التي انتشرت بكثافة خلال الساعات الأخيرة، وقال محمود سامي: "طبيعي جدًا أن باتمان سمع عن جمال السويس فقرر ييجي يزورها بعربيته".

ومن الطريف انتشار صور لنفس السيارة بعد أن تعطلت بشوارع السويس، حيث ظهرت خلال الصور مرفوعة على إحدى سيارات الإنقاذ.

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واستغل بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور تعطل السيارة في شوارع السويس للحديث عن تخطي فترة تطوير شارع ناصر لعامين مما يسبب ضررًا لسكان المنطقة ولرواد الطريق.

كما شملت التعليقات احتمالية مرور باتمان بسيارته من طريق السويس العين السخنة الذي يخضع لأعمال التطوير منذ ما يقرب من الثلاث سنوات، وقعت خلالها مئات الحوادث التي أودت بحياة كثيرين.

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مصر السويس سيارة باتمان الشوارع

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