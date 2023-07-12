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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محاولات دامت لعام ونصف.. إيداع سيدة مسنة بدار المسنين في الغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نجح فريق التدخل السريع بالغربية بقيادة دكتور خالد ابو المجد، رئيس لجنة مواطن بلا مآوى بالغرببة، اليوم الأربعاء، في إنقاذ سيدة مسنة بعد محاولات مستمرة لإنقاذها منذ اكثر من عام ونصف معها وكانت ترفض دائمآ.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأكد الدكتور خالد أبو المجد، أن  فريق التدخل السريع كان يتابع حالة المواطنة “ص ا ح، من  قرية الجعفرية” التابعة لمركز السنطه بالغربية منذ أكثر من عام ونصف وخاصة أن ظروفها الصحية فى تدهور دائم ،إلا أنها كانت ترفض دخول المستشفى او  دار المسنين.

وأشار "أبو المجد" إلى أنه ورود بلاغًا من الدكتورة عايدة الدخاخنى مديرة مكتب نائب محافظ الغربية، بخصوص تدهور الحاله الصحية لتلك الحاله، مُشيرًا إلى أن الفريق نجح في إقناع السيدة وتوفير سيارة إسعاف وعمل جميع الفحوصات، وتم إدخالها دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة.

ايداع سيدة مسنة دار مسنين عام ونصف معها بالغربية

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