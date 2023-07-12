البحوث الزراعية يكشف عن أنواع الحيوانات فى مصر

قال الدكتور فوزي محمد أبودنيا، المدير الأسبق لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، إن البيئات المصرية تتسم بثرائها في مكوناتها من الكائنات البرية من حيوانات وطيور وأسماك وغيرها، نظرًا لما تتمتع البيئات المصرية بتباين واسع من البيئات وهي البيئة الصحراوية، بيئة الأراضي الرطبة، البيئة البحرية، البيئة الزراعية والحضرية.

وأشار إلى أن هذا الأمر أعطى زخمًا وتميزًا لما تحتويه هذه البيئات من تنوع بيولوجي، ويحدونا في ذلك الأمل خاصة هذه الأيام والحديث فيها يتناثر ولا يتوقف عن تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وجعلها معلمًا علميًا سياحيًا ترفيهيًا لأهل مصر وغيرهم من زائريها، أن يكون هناك نصيب وافر من الحديقة لاحتواء حيوانات البيئات المصرية، حيث تعد مصر موطنًا لنحو 93 نوعًا من الحيوانات منها 13 نوعًا من الحيتان "الحيتان والدلافين" ونوع من عروس البحر و32 نوعًا من القوارض و20 نوعًا من آكلات اللحوم و20 نوعًا من الحيوانات مهددة بالانقراض على رأسها الفهد المصري وغزال الريم والكبش الأروى، للحفاظ عليها من جهة ولتكون متاحة للتعرف عليها ومشاهدتها عن قرب للزائرين للحديقة.