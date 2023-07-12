ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| ما موقف المرأة حال تعرضها لمعاملة سيئة من زوجها؟ (فيديو)

د.محمود شلبي
د.محمود شلبي

أجاب د.محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال متصلة تدعى “فاطمة”، مفاده:“أنا سيدة متزوجة ومعايا ولد وبنت وعايشة مع جوزي بس بكرهه ومش بحبه وبيعاملني بطريقة معاملة سيئة وبيصرف على ولادة وأهله كويس ومش بيصرف عليا بمعنى ان هو بيجي لحد أنا زي م يكون خسارة فيا يكطب علاج وبيستخسر فيا فلما بتجيلي فرصة أخد فلوس باخدها لأن هو مش بيرضى يديني فلوس أجيب علاج أو أي حاجة وإذا حدث فيكون بالمعايرة، حتى إنه يمتنع عن الذهاب بها للطبيب حال مرضها، ويشمئز منها أثناء الحيض”.

وقال أمين الفتوى بالإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"،"عليكى أن تتوقفي فورا عما تفعلينه، وأن تحاولي التحاور معه، أو أن يتدخل أحد الحكماء من العائلة في الأمر ويحاول أن يصلح بين الزوجين، العشرة تكون بالمعروف، ويعرفوا إيه الأسباب ممكن يكون فيه تجاوز من الزوج أو فكر خاطئ ونصحح له مثل هذا الأمر، ونطلب من الزوجة إنها تصبر ولا تستسلم للشيطان حتى لا تدمر بيتها"..

أضاف:“لو قولنا الكره عادي، البغض هايزيد وهذا ضد الحياة الزوجية، والأمور ستزيد تعقيدا، وعليكي التوقف فورا عن الكره وادعي ربنا يصلح ما بينه وما بينك، أما الزوج فالنفقة على الزوجة واجبة حتى لو هي غنية، لازم تنفق عليها ده فرض عليك”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس المرأة معاملة سيئة من زوجها

الأكثر قراءة

مصدر بالجبلاية يكشف مصير عقوبة "كهربا"

"طعنه فى الصدر".. مقتل صاحب مقهى إفريقى على يد سائق توك توك فى البساتين

صحيفة دنماركية: عاشور فى الأهلى وهذا موعد الإعلان عن الصفقة

قبل ساعات من انطلاقه.. مهرجان العلمين يستعد لاستقبال زواره

"مسرح العلمين" مفاجأة مهرجان العلمين الجديدة 2023 فى دورته الأولى

خبير: مهرجان العلمين أكبر حملة تسويق للسياحة الشاطئية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى