قناة الناس| ما موقف المرأة حال تعرضها لمعاملة سيئة من زوجها؟ (فيديو)

أجاب د.محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال متصلة تدعى “فاطمة”، مفاده:“أنا سيدة متزوجة ومعايا ولد وبنت وعايشة مع جوزي بس بكرهه ومش بحبه وبيعاملني بطريقة معاملة سيئة وبيصرف على ولادة وأهله كويس ومش بيصرف عليا بمعنى ان هو بيجي لحد أنا زي م يكون خسارة فيا يكطب علاج وبيستخسر فيا فلما بتجيلي فرصة أخد فلوس باخدها لأن هو مش بيرضى يديني فلوس أجيب علاج أو أي حاجة وإذا حدث فيكون بالمعايرة، حتى إنه يمتنع عن الذهاب بها للطبيب حال مرضها، ويشمئز منها أثناء الحيض”.

وقال أمين الفتوى بالإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"،"عليكى أن تتوقفي فورا عما تفعلينه، وأن تحاولي التحاور معه، أو أن يتدخل أحد الحكماء من العائلة في الأمر ويحاول أن يصلح بين الزوجين، العشرة تكون بالمعروف، ويعرفوا إيه الأسباب ممكن يكون فيه تجاوز من الزوج أو فكر خاطئ ونصحح له مثل هذا الأمر، ونطلب من الزوجة إنها تصبر ولا تستسلم للشيطان حتى لا تدمر بيتها"..

أضاف:“لو قولنا الكره عادي، البغض هايزيد وهذا ضد الحياة الزوجية، والأمور ستزيد تعقيدا، وعليكي التوقف فورا عن الكره وادعي ربنا يصلح ما بينه وما بينك، أما الزوج فالنفقة على الزوجة واجبة حتى لو هي غنية، لازم تنفق عليها ده فرض عليك”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.