الرئيس الأوكرانى يؤكد: تحقيق النصر يتطلب عضوية الناتو

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن تحقيق النصر يتطلب عضوية الناتو، وفق قناة العربية نيوز الإخبارية.

بحسب وكالة رويترز الإخبارية، كشفت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن ضمانات أمنية جديدة لأوكرانيا في قمة لحلف شمال الأطلسي، يوم الأربعاء، تهدف إلى تعزيز دفاعات البلاد ضد روسيا على المدى الطويل، بينما تسعى كييف جاهدة للانضمام إلى الحلف.

وعرض أعضاء أقوى كتلة عسكرية في العالم احتمال الحماية طويلة الأمد بعد يوم من استنكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه تقديم دعوة أو جدول زمني لدخول أوكرانيا إلى الناتو ووصفه بأنه "سخيف".

ووفقاً للتقرير فقد فازت أوكرانيا بالتعهدات الأمنية لمجموعة السبع، لكن عضويتها في الناتو لا تزال بعيدة المنال.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتعهدات الجديدة بتقديم أسلحة وذخيرة لمحاربة الغزو الروسي إلى جانب الالتزامات الأمنية طويلة المدى من الغرب، يوم الأربعاء، حتى في الوقت الذي أعرب فيه عن خيبة أمله إزاء عدم وجود مسار واضح لبلاده. انضم إلى الناتو حيث اختتم الحلف قمته السنوية.

وقال بينما كان يحيط به الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرون من أقوى دول مجموعة السبع الديمقراطية "الوفد الأوكراني يحقق انتصارًا أمنيًا كبيرًا لأوكرانيا وبلدنا وشعبنا وأطفالنا".

يضع إعلان مشترك صادر عن مجموعة الدول السبع السبعة الأساس لكل دولة للتفاوض على اتفاقيات لمساعدة أوكرانيا على تعزيز جيشها على المدى الطويل، كما وصف زيلينسكي المبادرة بأنها جسر نحو عضوية نهائية في الناتو ورادع ضد روسيا.

وقال بايدن "دعمنا سوف يستمر طويلا في المستقبل. سنساعد أوكرانيا في بناء دفاع قوي وقادر".

والتقى الرئيسان الأوكراني والأمريكي على انفراد مع مستشاريهما، وتعهد بايدن لاحقًا بأن "الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لتوفر لك ما تحتاجه". واعترف بأن زيلينسكي يشعر أحيانًا "بالإحباط" من وتيرة المساعدة العسكرية.

وشكر زيلينسكي بايدن، قائلاً "إنك تنفق هذه الأموال على حياتنا"، وقال إن شحنات الذخائر العنقودية المثيرة للجدل ستساعد أوكرانيا في محاربة روسيا.

في اليوم الأخير من قمة الناتو، أطلق الحلف منتدى جديدًا لتعميق العلاقات مع أوكرانيا: مجلس الناتو وأوكرانيا، ومن المفترض أن تكون بمثابة هيئة دائمة حيث يمكن لأعضاء التحالف الـ 31 وأوكرانيا إجراء مشاورات والدعوة لعقد اجتماعات في حالات الطوارئ.