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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات فى كرداسة

حبس
حبس

قرر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، إحالة عاطل لمحكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بحيازة بندقية آلية وطبنجة، و10 كيلو من نبات البانجو المخدر بأحد شوارع دائرة قسم شرطة كرداسة جنوب الجيزة، مع استمرار حبس المتهم لتحديد جلسة محاكمته أمام إحدي الدوائر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على «يوسف. ش»، 40 عاما، عاطل، مقيم ببرك الخيام بدائرة القسم، وبحوزته بندقية آلية، و5 خزائن آلية، و41 طلقة آلية، وطبنجة، و10 كيلو بانجو، وكيلو آيس، و40 ألف جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

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