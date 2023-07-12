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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يشهد توقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقع البروتوكول كل من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ورئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. 

وتفقد الحاضرون مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والذي يخدم محافظات "الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط"، وتم الانتهاء من إنشائه على مساحة 285 متر مربع داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه. 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن تلك المنظومة تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية. 

من جانبه، قال محافظ الغربية، إن المركز يهدف لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة، كما يسهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، ترشيد الأعباء المالية، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة. 

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يشهدان توقيع بروتوكول لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة استجابة التكنولوجية الحديثة الحوادث والكوارث الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

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