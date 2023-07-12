خبير: مهرجان العلمين فرصة عظيمة للترويج لمصر سياحيًا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان العلمين والمقرر أن تنطلق فعالياته غدًا الخميس، لتتصدر أخبار المهرجان عمليات البحث عبر محرك “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وتستمر فعالياته على مدار 44 يومًا.

في هذا السياق، قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين سيكون له بالغ التأثير على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصًة مع اختيار العلمين مقرًا لإقامته.

وتابع “هزاع” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “ فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ستكون فرصة عظيمة لجذب مزيد من حركة السياحة العالمية إلى مصر، خاصًة مع التنوع الذي تتميز به أنشطة المهرجان بين الأزياء والرياضة والفن وغيرها”.

وأوضح الخبير السياحي أن مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي تحديدًا تتميز بزيادة الإقبال عليها خلال فترة الصيف خاصة من الوافدين العرب.

مهرجان العلمين الجديدة

ةيستهدف مهرجان العلمين، الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.