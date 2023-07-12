الدفاع الروسية: "قوات فاجنر" سلمت جيشنا 2000 قطعة سلاح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن أن قوات فاجنر سلمت الجيش الروسي أكثر من 2000 قطعة سلاح بعد التمرد.

قالت الدفاع الروسية إن مجموعة مرتزقة فاجنر تكمل تسليم الأسلحة إلى القوات المسلحة النظامية الروسية بعد أكثر من أسبوعين من قيام المجموعة بتمرد مسلح قصير.

وأكدت الوزارة، في بيان أن فاجنر سلمت أكثر من ألفي قطعة من المعدات بما في ذلك دبابات وصواريخ وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

يأتي التسليم بعد صفقة مع الكرملين ألغى بموجبها فاجنر وزعيمها يفغيني بريغوزين تمردهما الذي لم يدم طويلًا الشهر الماضي.

ووفقًا لتقارير إعلامية واردة صادرة اليوم، قد مُنح مقاتلو فاجنر، الذين شاركوا في بعض أعنف المعارك في أوكرانيا ، خيار الانضمام إلى بريغوزين في المنفى في بيلاروسيا أو الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية الروسية أو العودة إلى ديارهم.

خلال تمرد 23- 24 يونيو، سيطر المرتزقة على مدينة روستوف أون دون جنوب روسيا وأسقطوا عددًا غير محدد من المروحيات العسكرية، ما أسفر عن مقتل طياريها أثناء تقدمهم نحو موسكو.

وقال بريغوزين إن أفعال رجاله كانت تهدف إلى الاحتجاج على ما وصفه بالفساد وعدم كفاءة القيادة العسكرية الروسية في تعاملها مع حرب أوكرانيا.

يُنظر إلى التمرد على نطاق واسع على أنه يمثل أخطر تحدٍ للرئيس فلاديمير بوتين منذ أن تولى رئاسة روسيا في اليوم الأخير من عام 1999.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية تم نزع فتيله في صفقة توسط فيها الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وبموجب هذا الاتفاق، الذي قال الكرملين إنه أبرم لتفادي إراقة الدماء، أُسقطت قضية جنائية ضد بريغوزين ومقاتليه.