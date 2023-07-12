"صحة مطروح": قدمنا 69 ألف خدمة ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأربعاء، انتظام عمل الفرق الطبية بعدد من العيادات المتنقلة، وتأكد خلالها من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة.

وحرص وكيل صحة مطروح على التحدث مع المترددين على أماكن تقديم خدمات مبادرة “100 يوم صحة” ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الفرق الطبية وكذا التحدث مع فرق التثقيف الصحى لتكثيف الأعمال التوعوية وزيادة عدد المترددين .

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن عدد الخدمات المقدمة بلغت 69 ألف و 506 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة من خلال مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة مطروح خدمة منذ اطلاق المبادرة.

وأضاف “سالم” أن الفرق الطبية المشاركة بحملة «100 يوم صحة»، قدمت 8005 خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة وبلغ اجمالى السيدات المنتفعات 3117 وعدد زيارات السيدات المنتفعات 2832 زيارة , وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 2056 زيارة وتطعيم 14820 طفل وتقديم الخدمات لـ3766 مواطن من خلال القوافل الطبية وتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد 33120 مواطن وتقديم 9795 خدمة لمبادرات الصحة العامة.

وأشار إلي تم تقديم 1746 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لعدد 670 طفلا، فيما قدمت 3132 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي حيث قدمت « 100 يوم صحة» 384 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و287 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

وأكد أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا، القولون، الرئة، عنق الرحم) بملء 2604 استمارة استبيان وتم تحويل 426 حالة الى مستشفيات الاحالة لاجراء الفحوصات اللازمة ، وبلغ إجمالي المترددين على القوافل الطبية عدد 3766 مواطنا بالإضافة إلي المرور على 349 منشأة غذائية وسحب 99 عينة وتحرير 253 محضر وتم اعدام 1987 كجم من الأغذية وعدد 399 لتر من المشروبات والتوصية بغلق عدد 23 منشأة والمرور على عدد ٥٩ محطة مياه وسحب عدد ١٣٦ عينة من حمامات السباحة بالقرى السياحية والمرور على عدد ١٩ محطة معالجة للصرف الصحى .

ولفت الي أن حملة «١٠٠يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد 33120 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والشواطئ والمولات بالمحافظة ، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية .