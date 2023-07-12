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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30846 طن تشمل :  412 طن حديد تسليح و 1948 طن رمل و 3300 طن يوريا و 9340 طن أسمنت معبأ و 15846 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40122 طن تشمل : 697 طن خشب زان و 2700 طن أرز معبأ و 7899 طن خردة و 376 طن فول صويا و 5382 طن ابلاكاش و 1323 طن عدس و 4205 طن ذرة و 9201 طن فول و 627 طن كسب عباد و 712 طن صودا معبأ و 7000 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 717 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5100 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164180 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221886 طنًا .

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3968 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا و امبابة ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الاسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5603 شاحنة .
 

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