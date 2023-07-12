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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 700 طن مخلفات خلال حملة نظافة بـ6 مراكز في أسيوط

إزالة المخلفات
إزالة المخلفات

قاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عدد من الحملات المكبرة للنظافة ورفع المخلفات من شوارع مدن وقرى المحافظة، أسفرت عن رفع 700 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق وشوارع بـ 6 مراكز.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية بمراكز “ديروط والقوصية وابوتيج وصدفا وساحل سليم والبداري” عدة حملات نظافة مكبرة لشفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي ورفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى أماكن المخصصة لها بعيدة عن الكتلة السكنية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

وأسفرت الحملات عن رفع حوالي 700 طن مخلفات خلال يوم واحد من الحملات في 6 مراكز والقرى التابعة لها وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع ببعض القرى والمراكز خاصة غير المرصوفة منها لتيسير حركة النقل والانتقال للمواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم و رؤساء الوحدات المحلية للقرى التابعة و بالتعاون مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة و قسم النظافة بكل مركز.

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ازالة المخلفات الحملة الميكانيكية الجهات المعنية الخدمات المقدمة للمواطنين الشوارع والميادين الطرق والشوارع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدات المحلية بالشوارع والميادين بيئة صحية نظيفة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حملات نظافة مكبرة خالية من الأمراض

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