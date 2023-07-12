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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يبحث مع مسئولي كبرى الشركات الليبية زيادة حجم استثمارتهم في مصر

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة


التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  حامد العربي الحضيرى رئيس مجلس ادارة شركة ليبيا للاستثمار والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
وبحث معه سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر حيث تعمل في مجال الاستثمار الزراعي وكذلك الانتاج النباتى والداجنى والسمكى
الإجتماع تناول أيضا آليات توطين صناعة زيت الزيتون في مصر والاستفادة من خبرة الشركة الليبية في هذا المجال 
واكد" القصير "خلال الاجتماع  على دعم الدولة للاستثمار الأجنبي وجذب المستثمرين الجدد وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار والحوافز المقدمة للمستثمرين بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال البنية الأساسية التي كانت ضرورية للاستثمار وكذلك الإصلاحات التشريعية ،
من ناحيته "الحضيري" أعرب عن سعادته بلقاء وزير الزراعة مشيرا إلى ان الشركة تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في مصر للاستفادة بالاستقرار السياسي التي تشهدها حاليا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .


وأضاف أن حجم استثمارات الشركة في مصر تبلغ حوالي 2 مليار دولار في مجال الاستثمار العقارى والسياحي والزراعي كما تمتلك 50 ألف فدان 
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس محمد سعيد رئيس قطاع المشروعات بهيئة التعمير والتنمية الزراعية ومن الجانب الليبي المهندس عصام رمضان لاغه مدير عام الشركة والدكتور محمد حسونة مستشار الشركة

وزير الزراعة يبحث مسئولى كبرى الشركات الليبية زيادة حجم استثمارتهم

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